Видео: эмоции игроков «Ухты» после победы в чемпионате России по футзалу

Сегодня, 28 июня, завершился чемпионат России — 2024/2025 среди команд Суперлиги по футзалу. В седьмом решающем матче «Ухта» победила «Газпром-Югра» в овертайме со счётом 4:1 и впервые в истории завоевала золотые медали российского первенства.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с эмоциями футболистов «Ухты» после завоевания чемпионского титула.
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Футзал. Чемпионат России, Суперлига-2024/2025. Финальная серия. Седьмой, решающий матч:
«Ухта» (Ухта) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 4:1.
Отметим, что изначально «Ухта» вела в данной серии со счётом 3-1. Однако «Газпром-Югра» сумел сравнять серию.
В прошлогоднем финале чемпионата России, где также встречались «Ухта» и «Газпром-Югра», победу в серии одержала команда из Югорска.