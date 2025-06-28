Велогонщица Иванченко рассказала о желании поехать на чемпионаты Европы и мира

Участница Олимпийских игр — 2024 в Париже российская велогонщица Алёна Иванченко рассказала о желании принять участие в крупных международных стартах, таких как чемпионаты мира и Европы.

«Желание поехать на чемпионат мира большое, хотелось бы поехать и состязаться на ЧЕ и ЧМ. Не знаю, как сложатся обстоятельства, но буду готовиться. Чемпионат России при этом тоже важен для меня, в прошлом году поехать не удалось, соскучилась по родной стране, хочется смотреть и видеть, какие дома есть соперники.

Всегда подхожу к любой гонке с желанием выложиться на максимум, работать на победу, была свободна в своих действиях, чтобы набраться опыта на будущее. В Казани трасса сложная, техничная, ключевую роль играла даже не столько гора, сколько рваная работа, нужно было найти удачный момент, который можно разыграть в свою пользу. Ветер играл важную роль, но главное — не было дождя. В целом с погодой повезло.

Болельщиков по трассе не видела, когда едешь, не особо видишь, что вокруг, кроме себя и соперника, ничего не замечаешь. Раньше в Казани не была, сейчас прогулялась немного, впечатления положительные. Отличная атмосфера, попробовала чак-чак после финиша», – передаёт слова Иванченко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.