Тренер сборной России Абрамян удивился победе Самсоновой на ЧР в Казани

Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян высказался о победе Анастасии Самсоновой на чемпионате России, который проходит в Казани с 24 по 30 июня.

«Гонки в Казани для спортсменов были интереснее, чем в Иннополисе, маршрут интересный. Очень много поворотов, технически сложные повороты, были участки, где можно было и атаковать, и отъехать. Образовался отрыв, в итоге он и разыграл медали, подиум определился достаточно рано, за несколько кругов до финиша. Отмечу Ирину Кузнецову, она меняла велосипед по ходу гонки, что в итоге сказалось для неё в плане борьбы за первое место.

Для меня важно в первую очередь, что у нас золото разыграли молодые девушки из резерва сборной, это наше будущее. Иванченко и в основном составе, но по возрасту молодая, как и Самсонова. Кузнецова тоже молодец, она стабильно идёт по сезону и сейчас себя показала. Неожиданностей не вижу. Удивила только победа Самсоновой, ожидал её в пятёрке сильнейших, но победа удивила, молодец», – передаёт слова Абрамяна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.