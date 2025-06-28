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Тренер сборной России по велоспорту высказался о составе на чемпионат Европы

Тренер сборной России по велоспорту высказался о составе на чемпионат Европы
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Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян рассказал, на основе чего будет формироваться состав команды на чемпионат Европы.

«Для женщин это ещё не последнее мероприятие в сезоне, у нас есть ещё ряд всероссийских соревнований. Если говорить о чемпионате Европы, то, разумеется, тот результат, который девочки показали здесь, на ЧР, мы обязательно будем учитывать. Что касается перспектив Самсоновой поехать на ЧЕ, мы поговорим с её личным тренером, возможно, будет оптимальнее поехать на молодёжный чемпионат Европы, для тех, кому от 19 до 22 лет», – передаёт слова Абрамяна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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