Тренер сборной России по велоспорту высказался о составе на чемпионат Европы

Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян рассказал, на основе чего будет формироваться состав команды на чемпионат Европы.

«Для женщин это ещё не последнее мероприятие в сезоне, у нас есть ещё ряд всероссийских соревнований. Если говорить о чемпионате Европы, то, разумеется, тот результат, который девочки показали здесь, на ЧР, мы обязательно будем учитывать. Что касается перспектив Самсоновой поехать на ЧЕ, мы поговорим с её личным тренером, возможно, будет оптимальнее поехать на молодёжный чемпионат Европы, для тех, кому от 19 до 22 лет», – передаёт слова Абрамяна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.