Тренер сборной России Абрамян оценил выступление Дроновой на ЧР в Казани

Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян оценил выступление Тамары Дроновой на чемпионате России в Казани.

«Индивидуальная гонка на время в Иннополисе – это была борьба спортсменов с самим собой, там тактика играла уже не столь важную роль. А в групповой гонке важно было грамотно сработать тактически, где-то есть элемент лотереи, если ты не в то время не в том месте оказался, даже самый сильный гонщик может не справиться с возникшими трудностями. Дисциплина специфическая, Дронова у нас до сих пор на сегодняшний день сильнейшая спортсменка, но видно, как тактически она проиграла Алёне Иванченко.

Для Иванченко, наоборот, гонка сложилась благополучно, она вовремя атаковала и вовремя оказалась в отрыве. Нужно грамотно раскладывать свои силы и думать, где оказаться в нужный момент. Кузнецова, в свою очередь, могла догнать лидеров, но потеряла важные 20 секунд, когда меняла велосипед, колесо, это тяжёлый момент. Хотя в лучшей своей форме, возможно, она бы и так девочек догнала», – передаёт слова Абрамяна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.