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Абрамян: если собрать всех зрителей по трассе, можно набрать на футбольный стадион

Абрамян: если собрать всех зрителей по трассе, можно набрать на футбольный стадион
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Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян высказался о посещаемости на чемпионате России в Казани.

«Ожидаем хорошую мужскую гонку, она всегда более интересная, взрывная, динамичная, надеюсь, нам повезёт с погодой. Важно, чтобы было побольше зрителей, мы стараемся делать для этого всё, устраиваем праздник, есть трансляция. Это популяризация нашего вида спорта.

Было много людей вдоль трассы на самом деле, что важно само по себе. Они не стоят в одной точке, на старте и финише, а разбросаны были по трассе, так вот если их всех собрать, то можно набрать зрителей на футбольный стадион», – передаёт слова Абрамяна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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