Тренер Абрамян ответил Дроновой на её недовольство коротким кругом на ЧР

Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян высказался о критике Тамары Дроновой по поводу слишком короткого круга на чемпионате России в Казани.

«Я думал, что будет атака на финише, Иванченко её не предприняла, может быть, сил уже не было, Самсонова оказалась в более выгодной позиции, и она была быстрее на финише, поэтому и победила. Тактически на финише нужно понимать, в какой точке выходить вперёд, трасса составлена так, что есть короткий отрезок после поворота, сразу за которым идёт финиш.

Трасса отличная, ничем не хуже тех, что на чемпионатах мира, Европы, «Тур де Франс» и других соревнованиях, много поворотов, технически сложных, обязательно делаем подъёмы, хотя бы небольшие, отзывы от спортсменов положительные, все очень довольны гонкой.

Короткий круг? 10 километров – это минимальный круг, возможно, маленький для Дроновой, каждый спортсмен подстраивается под себя. Для неё, может быть, это маленький был круг, кому как удобнее. Для зрителей это интересно – спортсмены чаще проезжают рядом с точкой старта и финиша», – передаёт слова Абрамяна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.