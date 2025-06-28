Главный тренер «Ухты» прокомментировал победу команды на чемпионате России по футзалу

Главный тренер мини-футбольного клуба «Ухта» Вадим Яшин прокомментировал победу команды на чемпионате России. В седьмом, решающем матче «Ухта» победила «Газпром-Югра» в овертайме со счётом 4:1 и впервые в истории завоевала золотые медали российского первенства.

«Во-первых, большая радость, что нам удалось это сделать. На самом деле серия разделилась на два таких отрезка. В первой серии, наверное, мы выглядели всё-таки получше «Газпрома». Уверенно, вели в серии 3:1. Но потом случился какой-то эмоциональный у нас спад. «Газпром», наоборот, смогли добавить, и нам было очень сложно в пятом-шестом матче. На последний матч мы, наверное, уже не выходили фаворитами. Очень благодарен ребятам, которые смогли собраться, найти внутренние резервы, сыграть этот матч достойно и в конце концов победить. Большое спасибо соперникам, тоже хорошая серия, очень опытная команда, было тяжело.

Серия получилась очень интенсивная, команда играла очень агрессивно, практически тяжело было как-то контролировать мяч на площадке. Поэтому в серии пришли к тому, что максимально всё упростили.

Нужно было не проиграть, не ошибиться, выдержать концентрацию и реализовать моменты. Нам это сегодня удалось. Поэтому мы победили», — приводит слова Яшина официальный телеграм-канал Бетсити Суперлиги по футзалу.