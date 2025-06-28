Россиянка Кувшинова завоевала золото в прыжках в воду с 10-метровой вышки на юниорском ЧЕ

Россиянка Маргарита Кувшинова завоевала золото в прыжках в воду с вышки на юниорском чемпионате Европы, который проходит в Афинах. Кувшинова набрала 363,75 балла. Серебро завоевала россиянка Анастасия Чистякова с результатом 357,75, бронзу — представительница Украины Вероника Андращук (351,05).

Ранее Маргарита Кувшинова завоевала серебро в прыжках с метрового трамплина.

Прыжки в воду. Чемпионат Европы среди юниоров. Девушки, вышка 10 м:

1. Маргарита Кувшинова (Россия) — 363,75.

2. Анастасия Чистякова (Россия) — 357,75.

3. Вероника Андращук (Украина) — 351,05.

Юниорский чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Афинах с 23 по 29 июня. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.