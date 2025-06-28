Украинка отказалась фотографироваться с россиянками на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду

Украинская спортсменка Вероника Андращук отказалась от совместной фотографии с россиянками Маргаритой Кувшиновой и Анастасией Чистяковой на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду. После награждения призёров Андращук спустилась с пьедестала и ушла, несмотря на просьбу организаторов остаться.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В пряжках в воду с 10-метровой вышки Андращук завоевала бронзу с результатом 351,05 балла. Победу одержала россиянка Маргарита Кувшинова (363,75). Серебро у россиянки Анастасии Чистяковой (357,75).

Ранее в прыжках с трехметрового трамплина у юниоров, где россиянин Кирилл Косимов завоевал бронзу, украинцы Назар Кононенко и Дмитрий Степанов остались на пьедестале для фотографии. При этом между ними стояли представители оргкомитета.