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Украинка отказалась фотографироваться с россиянками на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду

Украинка отказалась фотографироваться с россиянками на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду
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Украинская спортсменка Вероника Андращук отказалась от совместной фотографии с россиянками Маргаритой Кувшиновой и Анастасией Чистяковой на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду. После награждения призёров Андращук спустилась с пьедестала и ушла, несмотря на просьбу организаторов остаться.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В пряжках в воду с 10-метровой вышки Андращук завоевала бронзу с результатом 351,05 балла. Победу одержала россиянка Маргарита Кувшинова (363,75). Серебро у россиянки Анастасии Чистяковой (357,75).

Ранее в прыжках с трехметрового трамплина у юниоров, где россиянин Кирилл Косимов завоевал бронзу, украинцы Назар Кононенко и Дмитрий Степанов остались на пьедестале для фотографии. При этом между ними стояли представители оргкомитета.

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