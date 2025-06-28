Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Заур Угуев стал восьмикратным чемпионом России по вольной борьбе

Заур Угуев стал восьмикратным чемпионом России по вольной борьбе
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира (2018, 2019) Заур Угуев стал восьмикратным чемпионом России по вольной борьбе. В финале в весовой категории до 61 кг Угуев поборол Муслима Мехтиханова со счётом 5:0. Третье место заняли Александр Авелов и Кежик Монгуш.

Вольная борьба. Чемпионат России — 2025. Финал в категории до 61 кг:

1. Заур Угуев (Республика Дагестан).

2. Муслим Мехтиханов (Республика Дагестан).

3. Александр Авелов (Якутия).

3. Кежик Монгуш (Иркутская область).

Напомним, в апреле 2025 года Заур Угуев стал чемпионом Европы. В финале он одержал победу над Арсеном Арутюняном со счётом 7:5.

Материалы по теме
Фото
Украинка отказалась фотографироваться с россиянками на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android