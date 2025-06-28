Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира (2018, 2019) Заур Угуев стал восьмикратным чемпионом России по вольной борьбе. В финале в весовой категории до 61 кг Угуев поборол Муслима Мехтиханова со счётом 5:0. Третье место заняли Александр Авелов и Кежик Монгуш.

Вольная борьба. Чемпионат России — 2025. Финал в категории до 61 кг:

1. Заур Угуев (Республика Дагестан).

2. Муслим Мехтиханов (Республика Дагестан).

3. Александр Авелов (Якутия).

3. Кежик Монгуш (Иркутская область).

Напомним, в апреле 2025 года Заур Угуев стал чемпионом Европы. В финале он одержал победу над Арсеном Арутюняном со счётом 7:5.