Чемпион России по мотокроссу погиб после аварии на соревнованиях

Чемпион России по мотокроссу Руслан Козуб погиб в результате инцидента на этапе чемпионата России по мотокроссу с колясками в Ирбите (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба Федерации мотоциклетного спорта России.

Столкновение двух экипажей произошло во время квалификационного заезда в классе 750 см³. Несмотря на все усилия медицинских бригад на трассе и немедленно оказанную помощь, Козуб скончался. Второй участник инцидента, Александр Пупышев, был экстренно госпитализирован.

«Федерация мотоциклетного спорта России сделает всё возможное, чтобы помочь семье Руслана в это невыносимо тяжёлое время, а также семье Александра Пупышева. Мы обязаны извлечь максимальные уроки из этой трагедии», — заявил глава федерации Александр Джеус.