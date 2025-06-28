Артур Найфонов стал серебряным призёром на ЧР по вольной борьбе, уступив Ибрагиму Кадиеву

Российский борец, призёр Олимпийских игр — 2020 Артур Найфонов стал серебряным призёром на чемпионате России по вольной борьбе. В финале в весовой категории до 86 кг он уступил двукратному победителю первенств мира Ибрагиму Кадиеву со счётом 5:5 -/+. Бронзу завоевали Арслан Багаев и Аманула Расулов.

Вольная борьба. Чемпионат России — 2025. Финал в категории до 86 кг:

1. Ибрагим Кадиев (Дагестан).

2. Артур Найфонов (Ханты-Мансийский АО).

3. Арслан Багаев (Москва).

3. Аманула Расулов (Дагестан).

Ранее Заур Угуев стал восьмикратным чемпионом России.

Чемпионат России по вольной борьбе 2025 года проходил в Москве с 27 по 28 июня.