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Артур Найфонов стал серебряным призёром на ЧР по вольной борьбе, уступив Ибрагиму Кадиеву

Артур Найфонов стал серебряным призёром на ЧР по вольной борьбе, уступив Ибрагиму Кадиеву
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Российский борец, призёр Олимпийских игр — 2020 Артур Найфонов стал серебряным призёром на чемпионате России по вольной борьбе. В финале в весовой категории до 86 кг он уступил двукратному победителю первенств мира Ибрагиму Кадиеву со счётом 5:5 -/+. Бронзу завоевали Арслан Багаев и Аманула Расулов.

Вольная борьба. Чемпионат России — 2025. Финал в категории до 86 кг:

1. Ибрагим Кадиев (Дагестан).

2. Артур Найфонов (Ханты-Мансийский АО).

3. Арслан Багаев (Москва).

3. Аманула Расулов (Дагестан).

Ранее Заур Угуев стал восьмикратным чемпионом России.

Чемпионат России по вольной борьбе 2025 года проходил в Москве с 27 по 28 июня.

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