Абдулрашид Садулаев стал семикратным чемпионом России по вольной борьбе

Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев стал семикратным чемпионом России. В решающем поединке в весовой категории до 97 кг он одолел Магомеда Курбанова со счётом 2:1. Бронзу завоевали Асланбек Сотиев и Сослан Джагаев.

Вольная борьба. Чемпионат России — 2025. Финал в категории до 97 кг:

1. Абдулрашид Садулаев (Дагестан).

2. Магомед Курбанов (Дагестан).

3. Асланбек Сотиев (Москва).

3. Сослан Джагаев (Москва).

Садулаев — двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2024), четырёхкратный чемпион Европы (2014, 2018, 2019, 2020).