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Борец Садулаев: дай бог, чтобы я поборолся на чемпионате мира

Борец Садулаев: дай бог, чтобы я поборолся на чемпионате мира
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Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев выразил надежду на выступление на чемпионате мира — 2025, который состоится с 13 по 21 сентября в Загребе (Хорватия). Вчера, 28 июня, Садулаев стал чемпионом России в весовой категории до 97 кг.

«Я не попал на чемпионат мира. Надеюсь, что всё уладится и мне откроют визу. Дай бог, чтобы я поборолся на чемпионате мира. Думаю, шансы есть, не будем забегать вперёд», — приводит слова Садулаева ТАСС.

Ранее Садулаев после схватки с ковра выразил надежду, что глава Федерации спортивной борьбы России приложит все свои силы и ресурсы, чтобы он попал в Хорватию, и отметил, что «чемпионат мира без Садулаева не будет интересным».

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