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Егор Корнев занял второе место на дистанции 50 м баттерфляем на турнире в Риме

Егор Корнев занял второе место на дистанции 50 м баттерфляем на турнире в Риме
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Чемпион мира по плаванию на короткой воде, российский пловец Егор Корнев занял второе место в заплыве на 50 м баттерфляем на коммерческом турнире Sette Colli, который проходит в Риме (Италия).

Победителем на этой дистанции стал швейцарец Ноэ Понти с результатом 22,74 секунды. Егор Корнев уступил победителю 37 сотых, завершив заплыв с результатом 23,11 секунды. Замкнул тройку призёров египтянин Абдельрахман Эль-Араби (23,21).

Плавание. Коммерческий турнир в Риме. 50 м баттерфляй. Мужчины:

1. Ноэ Понти (Швейцария) – 22,74.
2. Егор Корнев (Россия) – 23,11.
3. Абдельрахман Эль-Араби (Египет) – 23,21.

Ранее Егор Корнев победил в рамках турнира в Риме на дистанции 100 м вольным стилем.

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