Садулаев: надеюсь, Мамиашвили направит все свои ресурсы, чтобы я попал на ЧМ-2025

Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев после победы на чемпионате России — 2025 заявил, что надеется на своё участие на чемпионате мира — 2025 при содействии главы Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

В решающем поединке ЧР в весовой категории до 97 кг Садулаев одолел Магомеда Курбанова со счётом 2:1 и стал семикратным чемпионом страны.

«Спасибо президенту нашей федерации борьбы. Хочу к нему обратиться, пользуясь случаем. Думаю, с сегодняшнего дня он направит все свои силы и ресурсы, чтобы я попал в Хорватию. Недавно он мне говорил: «Два часа пытаюсь объяснить президенту Федерации борьбы Катара, кто такой Мамиашвили, а он мне начинает про Садулаева говорить. Поэтому, Михаил Геразиевич, я думаю, что 97 кг на чемпионате мира без Садулаева не будут интересны. Если мне не верите, давайте спросим у зала (публика в это время загудела. – Прим. «Чемпионата»). Думаю, он нас услышал», — сказал Садулаев после боя.