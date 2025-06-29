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Тхэквондиста дисквалифицировали на два года за нападение на соперника вне соревнований

Тхэквондиста дисквалифицировали на два года за нападение на соперника вне соревнований
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Российский тхэквондист Шахбан Бугдаев получил дисквалификацию на срок два года за избиение соперника после соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл во время мартовского первенства Центрального федерального округа (ЦФО) среди юниоров в Иванове. Бугдаев в финале весовой категории до 68 кг уступил Антону Пономарёву, после чего получил жёлтую карточку (предупреждение) за ругань в адрес победителя. Но на этом инцидент не был исчерпан.

По информации источника, Бугдаев вне спортивной площадки напал на Пономарёва сзади, нанёс ему несколько ударов кулаком в лицо, после чего повалил на пол и продолжил избиение. После того как их разняли, у Пономарёва оказалась рассечена бровь, а также остались следы побоев на лице и теле.

Дисциплинарная комиссия Союза тхэквондо России, изучив все материалы, приняла решение дисквалифицировать Бугдаева на два года. Ему запрещено участвовать в официальном качестве во всех официальных соревнованиях и мероприятиях как в России, так и за рубежом.

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