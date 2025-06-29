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10-летний игрок в настольный теннис дисквалифицирован за удар кулаком в дверь

10-летний игрок в настольный теннис дисквалифицирован за удар кулаком в дверь
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10-летний спортсмен из Санкт-Петербурга пробил кулаком дверь в мужской раздевалке после поражения на первенстве России по настольному теннису среди игроков до 12 лет. За это он получил прямую дисквалификацию сроком на три месяца. Об этом сообщает ТАСС.

Срок прямой дисквалификации 10-летнего петербуржца истечёт 23 сентября. Также на спортсмена наложена условная трёхмесячная дисквалификация с 24 сентября.

Первенство России по настольному теннису (до 12 лет) проходило в Калуге с 11 по 15 июня. Спортсмен из Санкт-Петербурга потерпел поражение на стадии 1/8 финала. Он уступил своему сопернику в пяти партиях (2:3).

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