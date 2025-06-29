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Тренер «Газпрома-Югра» назвал причины поражения в финале чемпионата России от «Ухты»

Тренер «Газпрома-Югра» назвал причины поражения в финале чемпионата России от «Ухты»
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Главный тренер «Газпрома-Югра» Владимир Колесников прокомментировал поражение команды в финале чемпионата России по мини-футболу. В седьмом, решающем матче «Ухта» победила «Газпром-Югра» в овертайме со счётом 4:1 и впервые в истории завоевала золотые медали российского первенства.

Суперлига . Финал
28 июня 2025, суббота. 14:00 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
4 : 1
ОТ
Газпром-Югра
Югорск
1:0 Хусаинов – 21'     1:1 Карпов – 38'     2:1 Парадински – 44'     3:1 Гитта – 47'     4:1 Педала – 49'    

«В начале игры у нас не получалось выйти из-под прессинга. Там есть причины, почему немножко в наш футбол не получалось играть. Первая — соперник активно играл, a вторая — немножко движение мяча не такое, как нужно было. Это всё, конечно, отговорки, но в тот футбол, который мы играем, не хватило нам в паркете движения мяча. Сцепление было очень сильное, и нам, к сожалению, вот это помешало играть. Пришлось упростить игру за счёт длинных передач и подборов и навязывания борьбы. В принципе, она у нас получалась, достаточно много создали моментов. Но, к сожалению, не реализовали.

В любом случае ребята старались играть, но получилось не так, как мы хотели. Если «Ухта» выиграла, значит, они были сильнее сегодня. Я не хочу отговорки какие-то делать. Если мы проиграли, значит, были сегодня слабее. А так у нас дорога вчера очень много сил забрала. У нас двойной перелёт был, и немножко времени, конечно, не хватило. За счёт погодных условий не получилось приехать за два дня до игры. Пришлось форсировать восстановление и привыкать к паркету. Это тоже как-то сказалось на качестве нашей игры. Я считаю, что выжали максимум из этого сезона. Могли ещё больше, но, к сожалению, всё выиграть невозможно. И я ребят поблагодарил просто за отношение, за самоотдачу в играх», — приводит слова Колесникова пресс-служба Суперлиги.

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