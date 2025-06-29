Россиянка Диана Исакова выиграла этап Кубка мира по триатлону

Российская триатлонистка Диана Исакова одержала победу на этапе Кубка мира в Марокко. Она преодолела всю дистанцию за 1 час 57 минут 32 секунды. Второе место заняла американка Даниэль Ори с результатом 1:57.44.

Плавательный этап Исакова преодолела за 20 минут 9 секунд, велогонку прошла за 59 минут 55 секунд. Заключительный беговой этап россиянка прошла за 35 минут 54 секунды. Ещё одна россиянка Татьяна Баскакова финишировала 17-й с результатом 2:01.58.

Триатлон. Кубок мира — 2025. World Triathlon Cup Saidia. Марокко, женщины. Результаты:

Диана Исакова (Россия) — 1:57.32. Даниэль Ори (США) — 1:57.44. Илариа Зане (Италия) — 1:57.58.