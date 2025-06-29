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Абрамян оценил итоги мужской гонки на ЧР по велошоссе в Казани

Абрамян оценил итоги мужской гонки на ЧР по велошоссе в Казани
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Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян оценил итоги мужской гонки на чемпионате России по велошоссе в Казани.

«Результат не стал неожиданностью, сильные спортсмены доказали свой уровень и оказались в тройке сильнейших. Была, разумеется, и тактическая борьба, отдельно отмечу Мальцева, он держался до последнего с лидерами в отрыве, но ему немного не хватило. Он молодой, в резерве сборной, но хорошо провёл гонку, не только для меня, но и для себя. Анализ ещё впереди, будем обсуждать с ребятами, тренерами, по остальным ребятам – все выложились максимально, что могли на сегодняшний день – то показали.

Девушки меня даже больше удивили, две спортсменки из резерва попали в призы, это залог нашего будущего успеха, здорово, когда прогрессирует молодёжь, которая сможет достойно представлять страну на международной арене. Будем к этому готовиться», – передаёт слова Абрамяна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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