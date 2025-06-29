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Тренер сборной России Абрамян высказался о шансах участника ОИ Сырицы на ЧР

Тренер сборной России Абрамян высказался о шансах участника ОИ Сырицы на ЧР
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Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян высказался о шансах участника Олимпиады-2024 в Париже Глеба Сырицы на чемпионате России.

«Отрыв был недостаточно большим, был шанс, что его нагонят. Обычно как бывает: если отрыв у тебя в поле зрения, его обычно догоняют. Здесь не сложилась гонка для группы, лидеры увеличили скорость. И когда отрыв был в минуту, стало понятно, что, скорее всего, они так до финиша и доедут в тройке. Сначала их было четверо, но затем Мальцев сгорел, ему стало тяжело. Кто на что готов, кто как сохранился.

У Сырицы не было шанса догнать лидеров, это очень сложно. Они втроём ехали очень активно, шли впереди очень быстро. Крикунов был готов, доказал это на индивидуальной гонке на время. Но тактическая борьба сыграла свою роль, его не отпускали. Пытался атаковать, объехать, но соперники из другой команды были начеку. Всегда держали момент, на все атаки отвечали. Не смог отъехать и включиться в тройку. Но ему было там под силу», – передаёт слова Абрамяна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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