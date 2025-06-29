Гонов — о победе на ЧР в Казани: не планировали отрыв с первых минут

Российский шоссейный и трековый велогонщик Лев Гонов прокомментировал победу в групповой гонке на 167,4 км в рамках чемпионата России по велоспорту на шоссе.

«После финиша ещё даже не успел ощутить вкус победы, возможно, осознаю, что победил только к вечеру. Всё очень быстро, в Про-туре дают больше времени насладиться победой. Что касается самой гонки – мы не планировали отрыв с первых же минут, единственное, хотели сделать гонку тяжёлой, чтобы все команды работали. И это получилось, видел, как народ суетился и начал догонять. В конце реализовали наш отрыв, рад победе, разделка не удалась по причинам здоровья, но я не сдавался и не унывал. Работаю дальше, есть цели и задачи.

Меня пугали немного трассой, но она проходимая оказалась, не тяжёлая. Если бы ехали группой, расклад был бы другим, но для меня отрыв был лучшим исходом этой гонки. Проходил мимо Кремля, немного погулял по центру. Пересмотрю повтор трансляции, оставлю себе на память красивые кадры. Приятно войти в историю чемпионатов страны. Семья была рядом, я этому рад, они придали мне сил», – передаёт слова Гонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.