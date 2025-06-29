Абрамян заявил, что результаты на ЧР повлияют на формирование сборной на ЧМ и ЧЕ

Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян высказался о формировании состава на предстоящие международные турниры.

«Состоялись красивые и динамичные гонки, всё прошло как планировалось. Маршрут очень красивый, динамичный для спортсменов. Ребята здорово проявили себя, хочется поблагодарить руководство республики за такую возможность, планируем возвращаться в Казань по возможности.

После определённого анализа, который проделываем с тренерским штабом, планируем участвовать в чемпионате Европы и мира. Сегодняшние старты скажутся на будущем составе на этих турнирах», – передаёт слова Абрамяна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.