Тренер сборной России рассказал, что победитель ЧР Гонов будет тренироваться за рубежом

Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян рассказал, что велосипедист Лев Гонов будет тренироваться за рубежом.

«Лев Гонов у нас в основе сборной, участвует в международных стартах, в сильном клубе из Казахстана. Российские гонки, как правило, не ездит, в основном за рубежом выступает. Зарабатывает рейтинговые очки для нашей страны, здорово, что он вернулся и приехал на ЧР, но в целом его дальнейшая подготовка будет проходить за рубежом», – передаёт слова Абрамяна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, Гонов является победителем чемпионата России по велоспорту.