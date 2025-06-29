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Тренер сборной России рассказал, что победитель ЧР Гонов будет тренироваться за рубежом

Тренер сборной России рассказал, что победитель ЧР Гонов будет тренироваться за рубежом
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Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян рассказал, что велосипедист Лев Гонов будет тренироваться за рубежом.

«Лев Гонов у нас в основе сборной, участвует в международных стартах, в сильном клубе из Казахстана. Российские гонки, как правило, не ездит, в основном за рубежом выступает. Зарабатывает рейтинговые очки для нашей страны, здорово, что он вернулся и приехал на ЧР, но в целом его дальнейшая подготовка будет проходить за рубежом», – передаёт слова Абрамяна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, Гонов является победителем чемпионата России по велоспорту.

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