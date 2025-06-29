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Закарин планирует провести велогонку в родных Набережных Челнах

Закарин планирует провести велогонку в родных Набережных Челнах
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Президент Федерации велоспорта Татарстана Ильнур Закарин рассказал, что планирует провести велогонку в родных Набережных Челнах.

«Доволен тем, что тренеры и гонщики приходят и благодарят за трассу, организацию. Круто, когда много болельщиков, 70-летний дедушка подошёл и пожал мне руку, это очень здорово. Спасибо руководству республики, я не так давно вернулся на Родину, но мне помогают во всех направлениях и начинаниях.

Гонка была динамичной, взрывной. Парень, который был в отрыве, до последнего не верил, что сможет удержаться и выиграть, общался с ним, но всё у него получилось. А я доволен и выжат как лимон. У нас хорошие дороги в Татарстане, что все отмечают, дороги в Иннополисе здорово подошли для «разделки» и эстафеты, в Казани прошла групповая гонка, где свои задачи и цели.

В Иннополисе тоже был праздник, на второй день много детей было. Хотелось бы провести гонку в родных Челнах, работаем над этим. Делаем всё для того, чтобы Татарстан стал велосипедным центром страны», – сказал Закарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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