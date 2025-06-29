Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские синхронисты завоевали восемь золотых медалей на первенстве Европы

Российские синхронисты завоевали восемь золотых медалей на первенстве Европы
Аудио-версия:
Комментарии

С 25 по 29 июня в Афинах прошло первенство Европы по синхронному плаванию. Российские синхронисты принимали участие в нейтральном статусе. На европейское первенство спортсмены приехали впервые с 2021 года.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Грузии, Испании, Германии, Украины, Франции, Великобритании, Израиля, Швейцарии, Словакии, Хорватии, Словении, Австрии, Италии, Мальты, Чехии, России, Беларуси и других стран.

Первенство проходило по международным правилам European Aquatics с дополнительными ограничениями: на этих соревнованиях впервые был введён лимит длительности гибридов — 25 секунд.

Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе в восьми дисциплинах:

  • Соло (техническая программа) – Валерия Плеханова – 1-е место;
  • Соло (произвольная программа) – Алиса Шевченко – 1-е место;
  • Дуэт (техническая программа) – Анастасия Сидорина, Вероника Соколова – 2-е место;
  • Дуэт (произвольная программа) – Анастасия Сидорина, Вероника Соколова – 1-е место;
  • Дуэт-смешанный (техническая программа) – Захар Трофимов, Алина Румянцева – 1-е место;
  • Дуэт-смешанный (произвольная программа) – Захар Трофимов, Алина Румянцева – 1-е место;
  • Соло (мужское) – техническая программа – Захар Трофимов – 1-е место;
  • Соло (мужское) – произвольная программа – Захар Трофимов – 3-е место.
Материалы по теме
«Это на 90% Олимпиада». Лидер российской команды пловцов – о подготовке к ЧМ-2025
Эксклюзив
«Это на 90% Олимпиада». Лидер российской команды пловцов – о подготовке к ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android