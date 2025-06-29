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Российские синхронисты завоевали восемь золотых медалей на первенстве Европы

С 25 по 29 июня в Афинах прошло первенство Европы по синхронному плаванию. Российские синхронисты принимали участие в нейтральном статусе. На европейское первенство спортсмены приехали впервые с 2021 года.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Грузии, Испании, Германии, Украины, Франции, Великобритании, Израиля, Швейцарии, Словакии, Хорватии, Словении, Австрии, Италии, Мальты, Чехии, России, Беларуси и других стран.

Первенство проходило по международным правилам European Aquatics с дополнительными ограничениями: на этих соревнованиях впервые был введён лимит длительности гибридов — 25 секунд.

Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе в восьми дисциплинах: