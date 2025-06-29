Российские синхронисты завоевали восемь золотых медалей на первенстве Европы

С 25 по 29 июня в Афинах прошло первенство Европы по синхронному плаванию. Российские синхронисты принимали участие в нейтральном статусе. На европейское первенство спортсмены приехали впервые с 2021 года.
В соревнованиях принимали участие спортсмены из Грузии, Испании, Германии, Украины, Франции, Великобритании, Израиля, Швейцарии, Словакии, Хорватии, Словении, Австрии, Италии, Мальты, Чехии, России, Беларуси и других стран.
Первенство проходило по международным правилам European Aquatics с дополнительными ограничениями: на этих соревнованиях впервые был введён лимит длительности гибридов — 25 секунд.
Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе в восьми дисциплинах:
- Соло (техническая программа) – Валерия Плеханова – 1-е место;
- Соло (произвольная программа) – Алиса Шевченко – 1-е место;
- Дуэт (техническая программа) – Анастасия Сидорина, Вероника Соколова – 2-е место;
- Дуэт (произвольная программа) – Анастасия Сидорина, Вероника Соколова – 1-е место;
- Дуэт-смешанный (техническая программа) – Захар Трофимов, Алина Румянцева – 1-е место;
- Дуэт-смешанный (произвольная программа) – Захар Трофимов, Алина Румянцева – 1-е место;
- Соло (мужское) – техническая программа – Захар Трофимов – 1-е место;
- Соло (мужское) – произвольная программа – Захар Трофимов – 3-е место.