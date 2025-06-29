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Российские юниоры завоевали четыре золота на турнире по синхронному плаванию в Венгрии

Российские юниоры завоевали четыре золота на турнире по синхронному плаванию в Венгрии
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Юниорская сборная России по синхронному плаванию завоевала четыре золотые медали на открытом чемпионате Венгрии «XIV. Hungarian Open».

Наши спортсмены выступали в нейтральном статусе в следующих дисциплинах:

  • Соло – техническая программа – 1-е место;
  • Соло – произвольная программа – 1-е место;
  • Группа – техническая программа – 1-е место;
  • Группа – произвольная программа – 1-е место.

В соло выступала Александра Кузнецова, в составе группы победили Полина Чибисова, Лика Чечура, Елена Шабанова, Александра Кленина, Анна-Мария Фомичева, Елизавета Бренер, Светлана Павлова, Ольга Тютюник, Ксения Ефимова, Екатерина Найдёнова.

В составе судейского корпуса на чемпионате работала российский технический контролёр бронзового уровня World Aquatics Полина Прощенко. Это первый случай допуска нашего судьи на международный турнир с момента отстранения в 2022 году.

Открытый чемпионат Венгрии проходил с 26 по 29 июня в Будапеште. В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов — представителей Венгрии, Новой Зеландии, Болгарии, Польши, Сербии, Хорватии, Нидерландов, Швейцарии, Чехии, Китая, Беларуси и России. Чемпионат проходил по международным правилам World Aquatics.

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