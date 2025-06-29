Ричард Карапас пропустит «Тур де Франс» из-за кишечной инфекции

Эквадорский велогонщик Ричард Карапас пропустит многодневку «Тур де Франс» — 2025 из-за кишечной инфекции, которую подхватил во время тренировочного сбора. Соревнования пройдут с 5 по 27 июля.

«Он был в отличной форме после «Джиро», бил собственные рекорды на тренировках. Он принёс огромную жертву, чтобы достичь этого момента, поэтому заболеть сейчас — это действительно жестоко», – приводит слова начальника команды EF Education Джонатана Вотерса Ski-Nordique.

Напомним, в общем зачёте «Джиро-д’Италия»-2025 Ричард Карапас занял третье место. В прошлом сезоне на «Тур де Франс» он стал лучшим «горняком», а также выиграл один этап и получил приз как самый атакующий гонщик.