«Идёт потепление». Роднина — о возможном допуске россиян к международным соревнованиям

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Это не столько будет связано со сменой власти в МОК, сколько в целом меняется отношение к России. Не легко, не быстро, но меняется. Да, МОК был локомотивом в вопросе отстранения — организаций много, давить на всех сразу сложно, а на один Олимпийский комитет можно.

Но уже идёт определённое потепление и пересмотр. Если даже Испания поднимает вопрос о двойных стандартах — почему Россию везде наказывают, а тот же Израиль нигде не наказывается. Если есть какие-то международные стандарты, то не должны американцы выступать по одним правилам, а россияне — по другим. Но ситуация меняется, на международных стартах уже выступают борцы, пловцы, боксёры, юниоров стали допускать на многие соревнования. Ситуация меняется», — сказала Роднина Legalbet.