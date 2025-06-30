Умер заслуженный тренер России по настольному теннису Евгений Эдель
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Заслуженный тренер России по настольному теннису Евгений Эдель скончался на 77-м году жизни.
«На 77-м году жизни после продолжительной болезни скончался заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Евгений Олегович Эдель.
Евгений Олегович на протяжении многих лет был одним из лучших тренеров нашей страны. Начав работать в далекие 70-е, он воспитал большое количество высококлассных теннисистов, многие из которых составили славу отечественного настольного тенниса. Федерация настольного тенниса России выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Олеговича Эделя», — говорится в сообщении Федерации настольного тенниса России во «ВКонтакте».
Евгений Эдель возглавлял сборные России и Москвы.
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