Сергей Карякин высказался об идее провести шахматный матч Россия — США

Российский гроссмейстер Сергей Карякин позитивно оценил идею проведения матча между российскими и американскими шахматистами.

«Это была бы прекрасная идея. Но в политике очень часто всё меняется. Мы можем планировать, а через пару месяцев общая ситуация сильно изменится. Впрочем, в олимпийской хартии написано, что спорт должен быть вне политики, и если бы все споры и разногласия решались за шахматной доской, то это был бы мир моей мечты. Я, конечно, за любой честный спорт и конкуренцию. Если идея провести подобное мероприятие возникнет, я буду рад принять в нём участие в любом качестве — как организатор или игрок», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.