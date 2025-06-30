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Владислав Артемьев лидирует по итогам второго дня на турнире «Шахматные звёзды 5.0»

Владислав Артемьев лидирует по итогам второго дня на турнире «Шахматные звёзды 5.0»
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27 июня в павильоне № 14 ВТЦ Азербайджанской Республики на ВДНХ, стартовали игры Международного турнира «Шахматные звёзды 5.0» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 15 млн рублей проходит с 25 по 30 июня.

По итогам второго дня после шести туров в турнире «Шахматные звёзды 5.0» лидирует Владислав Артемьев, набравший пять очков. На пол-очка отстаёт Раунак Садхвани (Индия), четыре очка у Евгения Томашевского. У Сергея Карякина и Теймура Раджабова (Азербайджан) — по 3,5 очка, Хоу Ифань (Китай) и Бибисара Асаубаева (Казахстан) набрали по три очка, два очка у Александры Горячкиной, одно очко у Екатерины Лагно, Валентина Гунина заработала 0,5 очка.

В детском турнире среди мальчиков до девяти лет лидерами стали Александр Мармылев с 5,5 очками, среди девочек Айзия Исатай (Казахстан) с четырьмя очками. В группе до 11 лет — среди мальчиков Башир Аикиоза (Казахстан) и Даниил Каминский набрали пять очков из шести, среди девочек Марьяна Осипова с результатом четыре очка. В группе до 13 лет Артём Тарасов и Данис Куандыкулы (Казахстан) набрали по пять очков, среди девочек Татьяна Мозолевская, в группе до 17 лет среди мальчиков Дмитрий Руденко и Билолиддин Обидов (Узбекистан) — по пять очков, среди девочек Анастасия Пшенина с результатом четыре очка.

«На этом турнире я надеюсь показать несколько качественных партий и почерпнуть интересные приёмы для игры у других спортсменов. Но главное, что все мы просто наслаждаемся великолепным турниром, играем на одной площадке с детьми и стараемся быть хорошим примером для подражания, чтобы вдохновить молодое поколение. В шахматах очень важно найти свою истинную внутреннюю уверенность и мотивацию, сохранять твёрдость духа и психологическую готовность к каждой партии», — делится гроссмейстер из Китая Хоу Ифань.

В этом году впервые в истории турнира вместе с мировыми гроссмейстерами и юными шахматистами из России сыграют дети-спортсмены из других стран: Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. Более сотни самых талантливых молодых спортсменов примут участие в главном турнире, где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях: до 9 лет; до 11, до 13 и до 17 лет.

Генеральный информационный партнёр турнира — спортивный портал «Чемпионат».

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