«В будущем, возможно, он опередит Магнуса Карлсена». Сергей Карякин — о Гукеше

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что индийский шахматист Гукеш Доммараджу может опередить норвежца Магнуса Карлсена в будущем.

«Гукеш — талантливый парень. Но ещё когда он стал чемпионом мира, я говорил, что это какой-то парадокс: человек завоевал титул, и близко не подобравшись к своему оптимальному уровню игры. На самом деле его шахматный потенциал намного выше. Я думаю, что в будущем, возможно, Гукеш опередит Карлсена, просто потому что он моложе. Но на данный момент этого не произошло, Магнус Карлсен по-прежнему сильнее», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.