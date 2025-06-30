Сергей Карякин: я давно говорил о том, что в российских шахматах есть кризис

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о проблемах в современных российских шахматах.

«На самом деле я очень давно говорил о том, что в российских шахматах есть кризис. Многие связывали это с тем, что я баллотировался на пост президента Федерации шахмат России, думали, что я как-то интерпретирую факты в свою пользу. Но факты – вещь упрямая. Кризис российский шахмат, по крайней мере на топ-уровне, действительно существует. Помимо того, что никого из россиян не будет в топ-10 мирового рейтинга, можно отметить и то, что пока никто из россиян не отобрался в турнир претендентов. И отберётся ли – вопрос.

Здесь можно сказать и то, что вырос общий уровень конкуренции, но и в России, по моим ощущениям, постепенно уходит то поколение, которое было в топе, в котором был я, Ян Непомнящий, чуть ранее – Владимир Крамник, другие сильные шахматисты. Ян очень достойно сражается, показывает высочайшие результаты, но глобально – нужны новые таланты. Должна появиться новая плеяда шахматистов, которая сможет эффективно заменить наше поколение. Пока я в достаточном количестве таких ребят не вижу, хотя, конечно, отдельные таланты есть. Например, Иван Землянский», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.