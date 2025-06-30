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Российский шахматист Сергей Карякин вспомнил худший турнир в своей карьере

Российский шахматист Сергей Карякин вспомнил худший турнир в своей карьере
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал свой худший турнир в профессиональной карьере.

«Я могу сказать, что самый тяжёлый момент для меня однозначно был в 2014 году. Я приехал на чемпионат России, будучи лидером рейтинга. Предполагалось, что буду бороться за первое место или хотя бы за призы, а в итоге стал последним. Это был худший турнир в моей жизни. Но с другой стороны это стало для меня супермотивацией. Следующие два года были лучшими в моей карьере: я выиграл Кубок мира, турнир претендентов, вышел на матч с Карлсеном. Все помнят про эту игру, но мало кто знает, что ей предшествовало последнее место в чемпионате России», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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