Сергей Карякин высоко оценил шансы Хикару Накамуры на титул чемпиона мира по шахматам

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что американский шахматист Хикару Накамура имеет шансы на то, чтобы стать чемпионом мира — 2025.

«Он номер два-три в мире. Но после Карлсена, надо подчеркнуть. А без Карлсена у него, конечно, есть шансы. Единственное, у него есть зацикленность на блице, на его стримах. Это всё тоже круто, он возвёл всё это до невероятного уровня, но сочетать такую деятельность с классическими шахматами непросто. Хотя, несмотря на всё это, он продолжает показывать стабильные результаты и находится в мировом топ-3», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.