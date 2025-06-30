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Сергей Карякин высоко оценил шансы Хикару Накамуры на титул чемпиона мира по шахматам

Сергей Карякин высоко оценил шансы Хикару Накамуры на титул чемпиона мира по шахматам
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что американский шахматист Хикару Накамура имеет шансы на то, чтобы стать чемпионом мира — 2025.

«Он номер два-три в мире. Но после Карлсена, надо подчеркнуть. А без Карлсена у него, конечно, есть шансы. Единственное, у него есть зацикленность на блице, на его стримах. Это всё тоже круто, он возвёл всё это до невероятного уровня, но сочетать такую деятельность с классическими шахматами непросто. Хотя, несмотря на всё это, он продолжает показывать стабильные результаты и находится в мировом топ-3», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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