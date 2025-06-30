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«Могут быть отдельные перегибы». Карякин — об античитерской деятельности Крамника

«Могут быть отдельные перегибы». Карякин — об античитерской деятельности Крамника
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил активную деятельность 14-го чемпиона мира Владимира Крамника в вопросе читерства в современных шахматах, назвав её полезной.

«Я считаю, что Владимир Борисович проделывает огромную работу, которую до него фактически никто не делал так масштабно. Конечно, могут быть отдельные перегибы. Может быть, где-то кого-то он и зря подозревает. С другой стороны, про многих он говорит абсолютно верно. Как говорят, не ошибается тот, кто ничего не делает. В целом это очень полезная работа», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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