28 июня прошёл третий день игр в рамках международного турнира по быстрым шахматам

28 июня в павильоне № 14 ВТЦ Азербайджанской Республики на ВДНХ прошёл третий игровой день международного турнира «Шахматные звёзды 5.0» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 15 млн рублей проходит с 25 по 30 июня.

По итогам третьего дня в турнире «Шахматные звёзды 5.0» лидирует Владислав Артемьев, набравший семь очков. На пол-очка отстаёт Раунак Садхвани (Индия), 5,5 очков у Евгения Томашевского. По пять очков набрали Сергей Карякин и Теймур Раджабов (Азербайджан), у Бибисары Асаубаевой (Казахстан) — 4,5 очка, четыре очка — у Хоу Ифань (Китай). Александра Горячкина набрала 3,5 очка, три очка у Екатерины Лагно, одно очко — у Валентины Гуниной.

По традиции первый ход турнира «Шахматные звёзды» предоставлен медиаперсонам. В турнире гроссмейстеров его сделала актриса, певица и ведущая Анна Калашникова.

В детских соревнованиях «Шахматные звёзды 5.0» приняли участие 113 спортсменов из Казахстана, Беларуси, Узбекистана и различных регионов России. По итогам финала рапида среди мальчиков до девяти лет лидирует Роман Савельев, в женском зачёте — Ева Бажутова. В группе до 11 лет среди мальчиков первое место у Кирилла Морозевича, из девочек на первои месте Марьяна Осипова. В группе до 13 лет среди мальчиков победу одержал Кирилл Коняев, победа среди девочек — у Татьяны Мозолевской. В группе до 17 лет первое место занял Михаил Ипполитов, в женском зачёте — Анна Хмелева.

«Я поддерживаю «Шахматные звёзды» уже не в первый раз и всегда внимательно слежу за ходом соревнований. Игра развивает у детей пространственное мышление, помогает в учёбе и в жизни, учит концентрации и обогащает интеллект. Приятно, что существуют такие замечательные турниры, как «Шахматные звёзды», которые делают из юных спортсменов настоящих звёздочек», — делится актриса, певица и ведущая Анна Калашникова.

В этом году, впервые в истории турнира, вместе с мировыми гроссмейстерами и юными шахматистами из России играют дети-спортсмены из других стран: Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. Более сотни самых талантливых молодых спортсменов примут участие в главном турнире, где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. В финале определятся 24 победителя в четырёх возрастных категориях: до 9 лет; до 11, до 13 и до 17 лет.

Генеральный информационный партнёр турнира — спортивный портал «Чемпионат».