Никита Нагорный: с 2022 года всё изменилось, и я стал ближе к богу

Российский гимнаст олимпийский чемпион Игр-2020 в командном первенстве Никита Нагорный рассказал, что несколько лет назад приобщился к религии.

«С 2022 года я стал ближе к богу. До этого времени большой спорт дал мне возможность верить всем сердцем: на каждый старт я брал с собой иконы, которые мне подарили в детстве мама и тренер. Молился и просил о помощи, а после — благодарил. Но никогда не был в храме на службе, не исповедовался и не причащался.

С 2022 года всё изменилось: впервые побывал на литургии, исповедовался, да и просто много времени проводил в храме. Сейчас замечаю: когда всё идёт хорошо, я забываю про молитву, меньше контролирую свои эмоции и даже не могу найти время на службу.

В этом году впервые держал Великий пост, и это помогло значительно укрепить мою духовную составляющую. Я осознал, что наше духовное состояние, как и физическое, требует ежедневных тренировок. Если прекращаем заботиться о душе, последствия могут быть даже более серьёзными, чем игнорирование физической активности.

С возрастом приходит понимание: без бога жизнь становится не просто сложной, а невозможной. Мы можем искушать себя и самоутверждаться сколько угодно, но душа — очень ранимая, и только искренняя вера в бога способна исцелить её», — написал гимнаст в своём телеграм-канале.