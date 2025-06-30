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Команда «Востока» обыграла сборную «Запада» в Матче всех звёзд сборной России

Команда «Востока» обыграла сборную «Запада» в Матче всех звёзд сборной России
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Команда «Востока» обыграла сборную «Запада» в Матче всех звёзд сборной России по регби со счётом 45:31 (21:10). Игра состоялась сегодня в Красноярске в рамках празднования 50-летнего юбилея «Енисея-СТМ».

Регби. Матч всех звёзд сборной России. «Восток» – «Запад» – 45:31 (21:10)
Попытки: штрафная (20), Даури (24), Магомедсаидов (40), Сангинов (42), Эстерхейзен (55), Симпликевич (65), Герасимов (72) – Виноградов (26), Чепрага (38), Слабодкин (50), Шевцов (60, 80);
Реализации: Гайсин (25, 40, 56, 66, 73) – Экстин (51, 62);
Жёлтые карточки: нет – Вавилин (20)

Главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин возглавил команду «Востока». Капитан команды «Запада» — Юрий Кушнарёв.

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