Андрей Родионенко покинул пост главного тренера сборной России по спортивной гимнастике

Министр спорта России Михаил Дегтярёв объявил о кадровой перестановке в сборной России по спортивной гимнастике. Заслуженный тренер России 47-летний Дмитрий Андреев заменит Андрея Родионенко на посту главного тренера национальной команды.

«Он высококлассный специалист с современными взглядами, но в то же время сможет обеспечить преемственность и опору на богатые традиции российской школы спортивной гимнастики.

С 2015 года Андреев работает старшим тренером по подготовке резерва сборной. Под его руководством российские гимнасты добились значительных успехов, начиная с призовых мест на первенстве Европы 2006 года и заканчивая серебряной медалью чемпионата мира — 2013. Как судья международной категории Дмитрий Валерьевич имеет большой опыт работы на крупнейших международных турнирах, участвовал в четырёх Олимпиадах (2012-2024). С 2010 года возглавляет Всероссийскую коллегию судей.

Хочу поблагодарить за работу и выдающиеся результаты Андрея Родионенко, который перешёл с должности главного тренера сборной на пост советника президента Федерации гимнастики России. Его 52-летний опыт работы в сборной будет востребован», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.