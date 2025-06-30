Сборная России выиграла общекомандный зачёт второго этапа соревнований Russian Judo Tour

Победой сборной России в общекомандном зачёте завершился второй этап Fonbet международных соревнований Russian Judo Tour. 28 и 29 июня в Челябинске были разыграны медали в 14 весовых категориях. На татами вышли спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана, Индии, Сербии, Израиля, Казахстана, Узбекистана, Румынии, Китая, Анголы, Венесуэлы, Молдавии, Туркменистана и Монголии.

Знаковое место для российского дзюдо

Челябинск давно утвердился в статусе одного из важнейших городов отечественного дзюдо. В разные годы здесь проходили чемпионаты мира и Европы, получившие высокую оценку от представителей Международной федерации дзюдо.

Местный центр олимпийской подготовки – основной поставщик кадров в сборную России. Так, на недавнем мировом первенстве за нашу страну бились сразу четыре челябинца, а на втором этапе RJT на трибуны заглянули местные легенды: олимпийский чемпион Мансур Исаев, призёр ОИ Юрий Стёпкин, обладатели наград континентального первенства Кирилл Денисов и Сабина Гилязова, а также легендарный тренер Александр Миллер.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер высоко оценил местные спортивные традиции: «Горд, что нашему региону вновь, уже в четвёртый раз, доверили принимать у себя столь значимый международный турнир. Мы рады столь обширному представительству и всем нашим гостям. Дзюдо – спорт сильных и благородных людей, который объединяет народы и страны. Мы по праву гордимся челябинской школой дзюдо, которая вырастила множество спортивных звёзд: олимпийских чемпионов и призёров. Верим и в новое поколение, которое только подаёт надежды. Во многом ради их будущего мы и проводим такие соревнования с участием лучших».

Уверенная победа и 13 золотых медалей

Российская команда выиграла общекомандный турнир, завоевав 13 золотых, 14 серебряных и 21 бронзовую награду. Второе место заняла Монголия, тройку призёров замкнула сборная Казахстана.

С наградами, созданными златоустовскими мастерами, с Урала домой возвращаются также Алина Сергеева (до 48 кг), Оюнчимег Оюнгерэл (Монголия, до 52 кг), Ольга Мухина (до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Дарья Храмойкина (до 70 кг), Алёна Прокопенко (до 78 кг), Вероника Кафанова (свыше 78 кг), Дмитрий Котельников (до 60 кг), Яго Абуладзе (до 66 кг), Магомед Маштаев (до 73 кг), Курбан Кудиев (до 81 кг), Адам Уциев (до 90 кг), Денис Коротаев (до 100 кг) и Серикбай Жанабеков (свыше 100 кг).

Яркий перформанс выдал любимец местной публики, воспитанник челябинской школы Денис Коротаев. Он преодолел сопротивление сильных соперников и до этого защитил магистерскую диссертацию.

«Буквально вчера получил диплом, а сегодня уже участвую в соревнованиях, – сказал Денис Коротаев. – Из-за учёбы тренировался не так много, как обычно, потому что был полностью погружён в научную работу».

Задел на будущее

Воспитание кадрового резерва сборной является важным направлением деятельности Федерации дзюдо России. В дни турнира в Челябинске состоялась тренировка в рамках проекта «Выбор сильных». Занятия для молодых спортсменов на глазах трибун арены «Трактор» провели Мансур Исаев и Юрий Стёпкин.

«Очень хотелось передать ребятам эмоции, чувства и знания, чтобы они шли по правильному пути и могли побеждать, – признался Мансур Исаев. – Приятно, что у детей есть жизненные ориентиры и примеры для подражания. Мы уже прошли этот путь и показали, что нет ничего невозможного. Турниры в Челябинске – это всегда запоминающиеся события».