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Вице‑президент ОКР Филиппов вошёл в число кандидатов в члены исполкома European Gymnastics

Вице‑президент ОКР Филиппов вошёл в число кандидатов в члены исполкома European Gymnastics
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Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Марат Филиппов вошёл в число кандидатов в члены исполкома Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

«Кандидаты от Федераций гимнастики России и Беларуси включены. Временные меры, принятые 4 марта 2022 года, исключают их из наших мероприятий до дальнейшего уведомления. Однако данные федерации не были отстранены», — говорится в заявлении European Gymnastics.

Выборы руководящих органов European Gymnastics пройдут в рамках конгресса организации в Праге 29 ноября 2025 года. Помимо Филиппова, на семь мест в исполкоме претендуют 18 кандидатов.

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