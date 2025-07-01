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Ян Непомнящий покинул топ-10 рейтинга ФИДЕ, теперь там ни одного россиянина

34-летний российский гроссмейстер Ян Непомнящий вылетел из топ-10 рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Он набрал всего 3,5 очка в девяти партиях турнира UzChess Cup — 2025.

Непомнящий с 2742 очками опустился с 10-й на 14-ю строчку.

Лидером рейтинга продолжает оставаться норвежский шахматист Магнус Карлсен с 2839 очками. Далее располагаются американцы Хикару Накамура (2807) и Фабиано Каруана (2784), на второй и третьей строчках соответственно.

На четвёртом, пятом и шестом месте располагаются представители из Индии: Рамешбабу Прагнанандха (2779), Арджун Эригайси (2776) и Гукеш Доммараджу (2776). Седьмое место занимает гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов с 2771 очками. На восьмой строчке расположился француз Алиреза Фируджа (2766). Девятое место занимает китайский шахматист Вэй И с 2748 очками. Десятку лучших замыкает нидерландец Аниш Гири (2748).