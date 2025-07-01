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Сырица заявил, что командный результат на ЧР был для него приоритетнее личного

Сырица заявил, что командный результат на ЧР был для него приоритетнее личного
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Российский велогонщик, участник Олимпиады-2024 в Париже Глеб Сырица оценил результаты прошедшего чемпионата России.

— Какие у вас остались эмоции от чемпионата России? С какими эмоциями покидаете Казань?
— Эмоции положительные. Организация соревнований была на очень высоком уровне, интересная трасса. Так что я всем доволен.

— Вам больше понравилась городская трасса в Казани или Иннополис, где ничего не отвлекало?
— Наверное, больше понравилось в Казани, в городе. Атмосфера, болельщики, красивые виды вокруг.

— Если говорить именно про групповую гонку, не было желания попробовать догнать лидеров, побороться за призовую тройку?
— У нас был план на гонку, лидером от нашей команды пошёл Лев Гонов. И когда он уже был в отрыве, наша задача была сделать всё, чтобы он так в отрыве спокойно и доехал.

— То есть командный результат ставился выше, чем личный?
— Всё так, у нас был на случай чего план «Б». Если группа всё-таки съедает отрыв и на финиш доезжает большая группа, то лидером в таком случае становлюсь я. Но выгоднее для нашей команды было, чтобы отрыв доехал до финиша, — сказал Сырица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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