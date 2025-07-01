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Велогонщик Сырица не планирует участие в «Тур де Франс»

Велогонщик Сырица не планирует участие в «Тур де Франс»
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Российский велогонщик, участник Олимпиады-2024 в Париже Глеб Сырица заявил, что не планирует участие в «Тур де Франс».

— Как в целом оцените для себя текущий сезон?
— Положительно. Пока проехали только половину, но первой частью сезона я более-менее доволен.

— Какими видите свои дальнейшие планы? Какие старты будут для вас ключевыми?
— Это всё зависит от планов команды. Как скажут — так и будем делать.

— К «Тур де Франс» готовитесь?
— Я лично нет, не буду выступать в этой гонке. Это не моё решение — всё зависит от решения команды. Я в принципе пока не вижу и не знаю, где буду выступать дальше, конкретных планов нет, — сказал Сырица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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