Велогонщик Сырица не планирует участие в «Тур де Франс»

Российский велогонщик, участник Олимпиады-2024 в Париже Глеб Сырица заявил, что не планирует участие в «Тур де Франс».

— Как в целом оцените для себя текущий сезон?

— Положительно. Пока проехали только половину, но первой частью сезона я более-менее доволен.

— Какими видите свои дальнейшие планы? Какие старты будут для вас ключевыми?

— Это всё зависит от планов команды. Как скажут — так и будем делать.

— К «Тур де Франс» готовитесь?

— Я лично нет, не буду выступать в этой гонке. Это не моё решение — всё зависит от решения команды. Я в принципе пока не вижу и не знаю, где буду выступать дальше, конкретных планов нет, — сказал Сырица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.