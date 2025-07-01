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Российский велогонщик Сырица рассказал, как повлияла Олимпиада в Париже на его жизнь

Российский велогонщик Сырица рассказал, как повлияла Олимпиада в Париже на его жизнь
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Российский велогонщик, участник Олимпиады-2024 в Париже Глеб Сырица ответил, как на него повлияли Игры в столице Франции.

— Согласны с тем, что вы сделали большой шаг вперёд после участия в Олимпиаде в Париже? Вас узнают, ощущаете личное «олимпийское наследие»?
— Честно — нет. Будто бы ничего не изменилось после Парижа.

— Что вам в таком случае дал олимпийский опыт?
— Наверное, научил переживать неудачи. Не самый хороший опыт, но в любом случае полезный. Обязательно пригодится в будущем. Конечно, хотелось большего, результат неудовлетворительный, мне даже не удалось финишировать. Но это большой жизненный опыт — увидеть своими глазами Олимпиаду, это запомнится, — сказал Сырица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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