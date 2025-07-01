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Велогонщик Сырица: был рад на ОИ за Андрееву и Шнайдер, медаль – это большой успех

Велогонщик Сырица: был рад на ОИ за Андрееву и Шнайдер, медаль – это большой успех
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Участник Олимпийских игр–2024 в Париже российский велогонщик Глеб Сырица рассказал с кем из российских спортсменов ему удалось пообщаться во время соревнований.

– Удалось познакомиться со спортсменами из других видов спорта в олимпийской деревне?
– С товарищами по сборной пообщался, с теннисистками нашими пообщались, с Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер. Очень рад за них, что им удалось выйти в финал, взять медаль. Это был большой успех для них.

– На матчах Андреевой и Шнайдер не присутствовали?
– Нет, не получилось. Только пообщались с ними в деревне атлетов, я пожелал удачи, – сказал Сырица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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