Велогонщик Сырица: был рад на ОИ за Андрееву и Шнайдер, медаль – это большой успех

Участник Олимпийских игр–2024 в Париже российский велогонщик Глеб Сырица рассказал с кем из российских спортсменов ему удалось пообщаться во время соревнований.

– Удалось познакомиться со спортсменами из других видов спорта в олимпийской деревне?

– С товарищами по сборной пообщался, с теннисистками нашими пообщались, с Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер. Очень рад за них, что им удалось выйти в финал, взять медаль. Это был большой успех для них.

– На матчах Андреевой и Шнайдер не присутствовали?

– Нет, не получилось. Только пообщались с ними в деревне атлетов, я пожелал удачи, – сказал Сырица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.